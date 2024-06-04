✨美品✨ フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ シルバー ブラック 7

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◾️商品説明◾️SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ ナローベルトガンチーニダブルガンチーニバックルシルバー金具春夏秋冬 メンズ◾️サイズ◾️ベルト長さ100cm幅3cm穴位置 80cm~90cm穴5つバックル縦3.5cm横7.0cmバックルを取り外してハサミで切ることでベルト長さ調節可能。◾️状態◾️目立つ傷汚れなく美品です。ベルトは社外の新品に変換済みです。◾️カラー◾️バックル シルバーベルト ブラック◾️付属品◾️なし◾️購入元◾️ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ストアのオークション(鑑定済み)◾️配送◾️簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。仕事の都合で遅れる場合がございます。●お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。ご購入前に必ずプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。