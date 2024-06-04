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✨美品✨ フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ シルバー ブラック 7
商品番号 A93394110607
商品名

✨美品✨ フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ シルバー ブラック 7
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️商品説明◾️SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ　ナローベルトガンチーニダブルガンチーニバックルシルバー金具春夏秋冬　メンズ◾️サイズ◾️ベルト長さ100cm幅3cm穴位置　80cm~90cm穴5つバックル縦3.5cm横7.0cmバックルを取り外してハサミで切ることでベルト長さ調節可能。◾️状態◾️目立つ傷汚れなく美品です。ベルトは社外の新品に変換済みです。◾️カラー◾️バックル　シルバーベルト　ブラック◾️付属品◾️なし◾️購入元◾️ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ストアのオークション(鑑定済み)◾️配送◾️簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。仕事の都合で遅れる場合がございます。●お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。ご購入前に必ずプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming452892.html
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