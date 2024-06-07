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【ETTINGER】BRIDLE LEATHER DRESS BELT未使用
商品番号 U78923007583
商品名

【ETTINGER】BRIDLE LEATHER DRESS BELT未使用
ブランド名 エッティンガー
特別価格 税込 8,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。先日、正規代理店で新品購入したエッティンガーのブライドルレザーを使ったベルトです。お恥ずかしながら贈答用に購入したもののサイズが合わず、同じものを買い直すために出品いたします。一瞬試着したのみの未使用で、包装やタグもそのままです。イングランド製のブライドルレザーで、耐久性は抜群かと思います。個人的にホワイトハウスコックスのブライドルレザーベルトも愛用しており大変気に入っております。◾️モデル:BRIDLELEATHERDRESSBELT(ET56DN)◾️価格:33,000円◾️サイズ:80◾️カラー:ブラック◾️素材:本革
http://narcologia.ru/goods/Adder310675.html
http://narcologia.ru/goods/waveform669217.html
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