【ETTINGER】BRIDLE LEATHER DRESS BELT未使用

ご覧いただきありがとうございます。先日、正規代理店で新品購入したエッティンガーのブライドルレザーを使ったベルトです。お恥ずかしながら贈答用に購入したもののサイズが合わず、同じものを買い直すために出品いたします。一瞬試着したのみの未使用で、包装やタグもそのままです。イングランド製のブライドルレザーで、耐久性は抜群かと思います。個人的にホワイトハウスコックスのブライドルレザーベルトも愛用しており大変気に入っております。◾️モデル:BRIDLELEATHERDRESSBELT(ET56DN)◾️価格:33,000円◾️サイズ:80◾️カラー:ブラック◾️素材:本革



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