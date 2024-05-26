新品【ハッシュパピー】 穴なし スライドロック レザーベルト 茶 最大約104㎝

新品タグ付き【HushPuppiesハッシュパピー】穴なしスライドロックレザーベルト茶最大約104㎝v3570-⑦バセットハウンド商品説明【ブランド名】 HushPuppiesハッシュパピー【商品名】 ベルト【サイズ】 全長：約122cm・幅3.5㎝・最大約104㎝【色】 チョコ 系 ※画像にて確認下さい【素材】 牛革【状態】 新品未使用・タグ付き【コメント】ビジネスはもちろん様々なシーンにお使いいただけるスライドロックベルトです。※サイズカット・・バックル裏の金具を開いてカットできます。こちらの商品は、正規店の新品未使用になります。※素敵な商品を多数出品していますのでご覧下さい。注意事項●他でも販売していますので、出品を削除する場合があります。ご了承下さい。●同商品サイズ違いを出品する場合、同画像を使用する場合があります。●素人寸法により多少の誤差はご了承下さい。●基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品ディスプレイ品（展示品）、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、新品でも初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。●レザー商品に関しまして、商品の性質上、小擦れ等がある場合があります。ご了承下さい。



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