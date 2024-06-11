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- 【激レア】【ヒトカゲ】ポケモン☆Tシャツ カットソー ブラック
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商品詳細
女神の古着をご覧いただきありがとうございます(^^)90年代の古着を中心に、個性的なアイテムを出品しています。★お得なフォロー割フォローして下さった方には、お値引きさせて頂きます！ご購入前にコメント欄に「フォローしました」とお知らせ下さい☆※～2999円→200円引き※～4999円→300円引き※～9999円→400円引き※10000円～→500円引き★おまとめ割引おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい☆その他アイテムも宜しければご覧下さい^^↓#megami_furugi◆商品名◆世界で大人気の任天堂の有名ゲームソフトポケットモンスターから、ヒトカゲプリントのTシャツ、カットソーのご紹介です。◆ポイント◆初代御三家で一番人気のポケモン、ヒトカゲのかわいいデザイン！ビンテージライクで雰囲気◎ラバープリントと程よく色落ちしたヴィンテージ感が新品では出せない味が出ております。◆状態◆プリントに割れがございますが、ヴィンテージ感がかっこいいです☆古着ですが目立った傷や汚れはなく、まだまだこれからもたくさんお使い頂けます☆◆おすすめコーデ◆デニムやショートパンツで定番のかわいいスタイルに♪キレイ目コーデでまとめるならスラックスやテーパードパンツがオススメ☆ショートパンツやキャップ、ヴィンテージスニーカーを合わせて。少年っぽいアイテムを少女のような素材感で楽しむのもオススメ。●サイズ→M●カラー→ブラック●着丈→69㎝身幅→51㎝肩幅→45㎝袖丈→20㎝●素材→コットン●原産国→メキシコ製◎お支払いから【24時間以内】に発送致します！送料無料、即購入OKです！管理番号aa290FO12他にも多数のアイテム出品中！↓↓↓#女神の古着_Tシャツ_ポロシャツ
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