新品2023 AW SEASON T-SHIRTSホワイト

2023AWSEASONT-SHIRTSSISEEC23AW予約先行販売購入品新品未着の美品です。■定価：¥11000■SA-CS-02■サイズ：2■カラー：ホワイト■素材：コットン100％■ブランドプライスタグ有りサイズ2SISEEC出回りなく希少で他サイズ完売です。※希少品ですので値引きはありません。即日発送手続き対応致します。



2023 AW SEASON T-SHIRTS (white)



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