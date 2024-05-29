Balenciaga レザーミニウォレット コインケース

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商品詳細
【商品説明】レザーを使った贅沢なウォレット。Balenciagaらしいblackカラーをつかったシンプルデザイン。メインポケットに５カードポケットが付いた使いやすい機能性で、普段使いからビジネスシーンまで活躍してくれる逸品です。非常にコンパクトなのでちょっとしたお出かけにも最適◎ユニセックスで使えます◎サイズ：13.5x6.8x1.8cm製造：イタリア製素材：レザー
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http://narcologia.ru/goods/tenet840063.html
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