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Balenciaga レザーミニウォレット コインケース
商品番号 S79611570072
商品名

Balenciaga レザーミニウォレット コインケース
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 14,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】レザーを使った贅沢なウォレット。Balenciagaらしいblackカラーをつかったシンプルデザイン。メインポケットに５カードポケットが付いた使いやすい機能性で、普段使いからビジネスシーンまで活躍してくれる逸品です。非常にコンパクトなのでちょっとしたお出かけにも最適◎ユニセックスで使えます◎サイズ：13.5x6.8x1.8cm製造：イタリア製素材：レザー
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