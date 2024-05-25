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80s 90s ACミラン　帽子　キャップ　CAP ウール　つば裏グリーン
商品番号 R62419217946
商品名

80s 90s ACミラン　帽子　キャップ　CAP ウール　つば裏グリーン
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 10,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり前のA.C.ミランの帽子です。バックに10のナンバリングが刺繍で入っています。サイドにもチームロゴなど配されています。現行のものより存在感のあるロゴのサイズ感魅力あります。
http://narcologia.ru/goods/monophonic984012.html
http://narcologia.ru/goods/conception362557.html
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