FUNNY ORIGINAL レンジャーベルト 黒

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ファニーのレザー製メンズベルトです。FUNNYオリジナル・ベルトの定番として長年愛され続けているレンジャーベルト。名前の由来である「レンジャー」はアメリカの州法執行官であったテキサス・レンジャーを指し、彼らが着用していたものが原型とされています。また、落馬などの衝撃時にバックルが体に直接当たらないための構造になっており、安全性にも優れています。本製品は希少な極厚の牛原皮をフルベジタブルタンニン鞣しにて堅牢に仕上げたサドルレザーを使用し、気軽にバスケットの柄を楽しんでいただくためにハンドバスケットとは異なり、表面に型押しのバスケットを施しています。長くご愛用頂くことを前提に、使い込むほどに味わいを感じていただけるFUNNYオリジナルベルトの長い歴史の中でも最もベーシックなベルトの一つです■サイズ：34/85バックル含む全長：104cmベルト穴：81〜91cm幅：4cm■生産：日本製■カラー：ブラック特に致命的なダメージ汚れなくまだまだお使いいただけます！素材···本革カラー···ブラック