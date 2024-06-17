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- 【希少デザイン】Stussy ステューシー ペンキロゴ プリントTシャツ
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商品詳細
★フォロー割はプロフィール欄ご確認ください★フォローされてない方に対しては 金額の交渉およびお値引きは致しません●商品説明00年代後期人気のステューシーのTシャツセンターに配置されたペンキロゴのプリントが特徴的人気のセンターロゴTシャツ●表記サイズM●実寸サイズ（cm）肩幅：約47.5身幅：約47.5着丈：約70袖丈：約22.5☞素人採寸につき多少の誤差は予めご了承ください●カラーホワイト 白●コンディション７枚目写真、ハサミ先端部に極小ピンホールプリント部に若干の割れ目立った汚れやダメージはございません★★出品中のステューシー#BUILD_PRIME_STUSSY★★出品中のTシャツ・ポロシャツ#BUILD_PRIME_Tシャツ・ポロシャツ★★出品一覧#BUILD_PRIME_shopping
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