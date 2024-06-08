【BALENCIAGA】ティシャツ　オーバーサイズ

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バレンシアガのオーバーサイズTシャツです！高島屋京都店で購入しました。着用回数は数回で美品になっております。フロントはBALENCIAGAの刺繍のみでシンプルなデザインとなっております。バックプリントはモードはデザインで特徴的です。サイズ:Sサイズ購入場所:高島屋京都店状態:数回の着用回数ではあるが汚れなど無く状態は良いコメントや値下げ交渉、気軽にどうぞ！