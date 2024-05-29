kolorカットソー　黒色

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商品詳細
１回着用し自宅で保管してましたMサイズですがかなりゆったりしてますプルオーバーで楽なカットソーです平置き肩幅 66身幅 80着丈 74素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいよろしくお願いしますkolorエンジニアードガーメンツビームスrdvoglobeHAVESACK
http://narcologia.ru/goods/Sydney415749.html
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