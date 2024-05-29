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kolorカットソー　黒色
商品番号 T71198505748
商品名

kolorカットソー　黒色
ブランド名 カラー
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

１回着用し自宅で保管してましたMサイズですがかなりゆったりしてますプルオーバーで楽なカットソーです平置き肩幅　66身幅　80着丈　74素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいよろしくお願いしますkolorエンジニアードガーメンツビームスrdvoglobeHAVESACK
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