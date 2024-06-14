トールコーンスタッズ ウォレットロープ

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検))レザークラフト、革細工、HARDCOREPUNK、CRUST、ハードコアパンク、クラスト、パンクス、バイカー、ウォレットチェーン、ウォレットコード、財布当方ハンドメイドによる直径12ミリ高さ11ミリのトールコーンスタッズを使用した本レザー製のウォレットロープです。レザーと手縫いステッチのカラーは黒です。全長54～60センチまで長さが調節可能です。幅18ミリ、レザーの厚さ5ミリ。単品購入での値下げ交渉対応しません。※長さ及びステッチのカラーの変更可能ですので希望される方は購入前にコメントにてお気軽にお申し付けください。※同型スタッズのブラックでの製作も可能ですので希望される方はお気軽にお申し付けください。お値段の変動ありません。