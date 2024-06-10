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90s 希少 パタゴニア スプーンビル キャップ ビンテージ 1995 米国製
商品番号 R92286206676
商品名

90s 希少 パタゴニア スプーンビル キャップ ビンテージ 1995 米国製
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 6,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少なビンテージパタゴニアメッシュキャップです。MADEINUSA全体的に使用感・一部にシミ（7枚目写真サイドのメッシュ部と8枚目写真ツバ部）ございますが、目立つようなダメージはなく年代を考えると良品かと見られます。お探しの方いかがでしょうか♪【サイズ】M最大頭囲約58cm（素人採寸のため若干の誤差はご了承ください）
http://narcologia.ru/goods/displease207631.html
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