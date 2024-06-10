90s 希少 パタゴニア スプーンビル キャップ ビンテージ 1995 米国製

希少なビンテージパタゴニアメッシュキャップです。MADEINUSA全体的に使用感・一部にシミ（7枚目写真サイドのメッシュ部と8枚目写真ツバ部）ございますが、目立つようなダメージはなく年代を考えると良品かと見られます。お探しの方いかがでしょうか♪【サイズ】M最大頭囲約58cm（素人採寸のため若干の誤差はご了承ください）



90s Patagonia usa製 スプーンビルキャップ | bloconomy.al



正規品HOT patagonia - Patagonia 幾何学 ｽﾌﾟｰﾝﾋﾞﾙｷｬｯﾌﾟ ﾃﾞｯﾄﾞｽﾄｯｸの ...



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90s USA製 patagoniaパタゴニア マルチカラー メッシュ 切り替え ...



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