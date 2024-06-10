90s 希少 パタゴニア スプーンビル キャップ ビンテージ 1995 米国製

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商品詳細
希少なビンテージパタゴニアメッシュキャップです。MADEINUSA全体的に使用感・一部にシミ（7枚目写真サイドのメッシュ部と8枚目写真ツバ部）ございますが、目立つようなダメージはなく年代を考えると良品かと見られます。お探しの方いかがでしょうか♪【サイズ】M最大頭囲約58cm（素人採寸のため若干の誤差はご了承ください）
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http://narcologia.ru/goods/cotton514661.html
http://narcologia.ru/goods/moisture295069.html
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90s Patagonia usa製 スプーンビルキャップ | bloconomy.al
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