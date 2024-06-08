80sオリジナル当時クリームソーダ黄豹柄財布

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商品詳細
こちら使用回数少なめですが、保管の際に出来たと思われる色移りシミ等あります。状態は良いと思いますが画像にてご確認お願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···イエロー財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/manufacture421341.html
http://narcologia.ru/goods/moped12268.html
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