ケルト\u0026コブラ1stウォレットチェーンとウルフズヘッドキーホルダーのセット

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商品詳細
Celt\u0026Cobra1stウォレットチェーン約60㎝WOLF'SHEADスタッズレザーキーホルダー約11㎝のセットになります。チェーンの長さは全体で約60㎝です。長くしたい時には、ウルフズヘッドのキーホルダーと組み合わせて使用していました。クリップ部分のバネはしっかりしています。大切にしていましたので大きなダメージはありませんが、小傷・くすみ等はございます。磨けば輝くと思います。キーホルダーのレザー部分には使用に伴うダメージがあります。内側にウルフズヘッドの刻印がありましたが、かすかにしか残っていません。画像でよくご確認下さい。神経質な方はご遠慮下さい。※他、付属品はありません。エアーパッキンで包んで発送します。値下げ交渉は受け付けていません。よろしくお願い致します。宜しくお願い致します。ルードギャラリー デラックス ウィズ バランス ルイスレザー ラットレース クロムハーツショット ケルコブ ラウドスタイルデザイン マジカルデザイン ブランキージェットシティーミッシェルガンエレファント CELT\u0026COBRAケルトアンドコブラ ArgentGleamアージェントグリーム シルバー925銀 青錆緑錆サビ スターリングシルバー 純銀ループ コンチョなどがお好きな方に
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