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ケルト\u0026コブラ1stウォレットチェーンとウルフズヘッドキーホルダーのセット
商品番号 N56639299571
商品名

ケルト\u0026コブラ1stウォレットチェーンとウルフズヘッドキーホルダーのセット
ブランド名 ケルトアンドコブラ
特別価格 税込 35,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Celt\u0026Cobra1stウォレットチェーン約60㎝WOLF'SHEADスタッズレザーキーホルダー約11㎝のセットになります。チェーンの長さは全体で約60㎝です。長くしたい時には、ウルフズヘッドのキーホルダーと組み合わせて使用していました。クリップ部分のバネはしっかりしています。大切にしていましたので大きなダメージはありませんが、小傷・くすみ等はございます。磨けば輝くと思います。キーホルダーのレザー部分には使用に伴うダメージがあります。内側にウルフズヘッドの刻印がありましたが、かすかにしか残っていません。画像でよくご確認下さい。神経質な方はご遠慮下さい。※他、付属品はありません。エアーパッキンで包んで発送します。値下げ交渉は受け付けていません。よろしくお願い致します。宜しくお願い致します。ルードギャラリー　デラックス　ウィズ　バランス　ルイスレザー　ラットレース　クロムハーツショット　ケルコブ　ラウドスタイルデザイン　マジカルデザイン　ブランキージェットシティーミッシェルガンエレファント　CELT\u0026COBRAケルトアンドコブラ　ArgentGleamアージェントグリーム　シルバー925銀　青錆緑錆サビ　スターリングシルバー　純銀ループ　コンチョなどがお好きな方に
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