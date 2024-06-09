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NOCONA ウェスタンベルト　N2455148
商品番号 C44536954299
商品名

NOCONA ウェスタンベルト　N2455148
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NOCONAN2455148ノコナウエスタンベルトN245514838inブラウン　良質の本革を使用したベルトに7ピースのコンチョがあしらわれた、スカラップデザインが特徴です。ベルト本体にはバスケットスタンプ、バックルにはフローラルの模様がほどこされています。　バックルはスナップボタンで固定されており、簡単に取り外し、交換が可能です。【nocona】　1925年、アメリカ西部テキサスにNoconaBoot社設立。Noconaは長年ウエスタングッズ＆ファッションアイテムブランドとしての地位を確立してきました。ウエスタンアイテムブランドとして世界中に多くの愛好家がいます。【素材】　牛皮革・コンチョ【サイズ】　　長さ：38in（約108cm）幅:約4.3cm(コンチョ部)　　　　約3.5cm(ベルト穴部)・バックルの根本から最初の穴まで約88cm、真ん中の穴ま93cm、最後の穴で約98cm【生産】　中国【状態】　新品・未使用品。【お願い】⭐︎商品状態については正確な記載に努めていますが、当方の見落とし、勘違いによる誤記載の可能性、また状態に対する感覚の個人差もありますので、写真等で充分に確認のうえでのご購入をお願いします。(気になる点等ありましたら、コメントでお問い合わせ願います。）素材···本革カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/hesitantly437484.html
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http://narcologia.ru/goods/stage854197.html
NOCONA ウェスタンベルト　N2455148
正規取扱店】 NOCONA ウェスタンベルト N2455148 ベルト - dirtyship.com
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