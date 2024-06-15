美品　THE NORTH FACE ノースフェイス　ヌプシマフラー　ダウン

ご覧いただきありがとうございます!ブランド名/商品名THENORTHFACEノースフェイス/NUPTSEMUFFLERNN72003ミックスグレー：MIXGRAY(Zヌプシノースフェイスのヌプシシリーズからダウンを使った保温性の高いマフラーが入荷。往年のTHENORTHFACEを彷彿させるカラーリングと、中綿のダウンを多く入れることでボリューム感のあるデザインになっています。ホール状に仕上げた端に入れるだけで使用でき、ホールの逆側はコンパクトに携行できるポケッタブル仕様になっています。素材/仕様表側裏側左右生地：ナイロン100％表側中生地：ポリエステル100％中綿：600FPダウン(ダウン90％フェザー10％）ミックスグレーのみ：表側裏側左右生地：ナイロン100％表側中生地：ポリエステル60％ナイロン40％裏側中生地：ポリエステル100％中綿：600FPダウン(ダウン90％フェザー10％）生産国CHINAサイズ全長：85.5cm×幅：13.5cm素人検品では傷、汚れは無いと判断しましたが、あくまで中古品のため、神経質な方はご遠慮ください。コンパクトに折り畳み発送させていただきますのでご了承ください。#THENORTHFACE#ザノースフェイス#NuptseMuffler#ヌプシマフラー#ダウン#マフラー#ダウンマフラー#黒#ブラック#おしゃれ#デザイン#機能的#あったかい#暖



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