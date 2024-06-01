☺︎ WANIMA好き必見　LEFLAHキャップ　ともにMV着用の型

LEFLAHレフラーキャップWANIMAともにMVでKENTAが被っていたキャップと同じ型です。今は販売していないレアな商品カラー···ブラック大切に被っていたので美品ですが、かなり古い商品ですので、少しでも気になる方はご遠慮下さい☻即購入オッケーです☺︎



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