ヤンキース　キャップ　帽子　genuine merchanoise

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(^^)ヤンキースのキャップになります。使用回数少なめ、自宅保管品です。サイズフリーサイズ状態目立った傷や汚れ無し（つばの裏に薄ら黒い汚れがあります。状態は写真でご確認ください）お値下げ交渉可能です！よろしくお願いいたします。ヤンキース キャップ 帽子 genuinemerchanoisetwinsenterprise
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