キャリー　レザーウォレットコード

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商品詳細
カラー···ブラック使っていたので使用に伴う傷汚れあります。使用には問題なくご使用いただけます。キャリーウォレットチェーン鋲つきの皮紐？なんて説明したらいいのか分かりかねますが、写真の通りです。値段交渉承ります。キャリーcaleeケンコバアメカジバイカー革財布ケーブルウォレットコードケンコバクッキー
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