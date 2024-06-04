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新品未使用❗️タグ付き❗️派手すぎない色柄でビジネスにも❗️　エルメス　ネクタイ
商品番号 V35780826273
商品名

新品未使用❗️タグ付き❗️派手すぎない色柄でビジネスにも❗️　エルメス　ネクタイ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇ご覧頂きありがとうございます。下記内容をご確認の上お取引お願い致します。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。お財布やポーチ等お探しでしたら→#SLG_ああああ■商品詳細●ブランド#_エルメス　HERMES●サイズ大剣:9.5cm長さ:152cm●素材シルク100%●カラーイエロー系●状態新品未使用品。■発送期間メルカリ便で発送致します。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。■注意事項・古物商免許が必要なブランドオークションから、真贋鑑定済みの商品を購入し、販売しております。・ほとんどが古着です。神経質な方はご購入をお控え下さい。・iPhoneでの撮影の為、お色の完全再現は難しいです。多少の色合いの誤差はご容赦下さい。全商品→#セレクト_ああああ私の全セレクトです！他にも色々と出品しておりますので、是非ご覧ください！おまとめ買いでしたら、積極的にお値引きさせて頂きます！0719-19
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