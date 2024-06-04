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Versaceヴェルサーチ（ベースボールキャップ）
商品番号 Y44886837999
商品名

Versaceヴェルサーチ（ベースボールキャップ）
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 6,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Versaceヴェルサーチベースボールギャップ購入してから家で1回だけ試着したのですが、使わなそうなので出品します。ほぼ新品と変わらないと思います。型崩れもありませんが、神経質な方や気になる方はご遠慮下さい。カラー···ゴールド形···ベースボール箱などは捨ててしまっていて、ないです。多少の値下げは可能です！
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