Versaceヴェルサーチ（ベースボールキャップ）

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Versaceヴェルサーチベースボールギャップ購入してから家で1回だけ試着したのですが、使わなそうなので出品します。ほぼ新品と変わらないと思います。型崩れもありませんが、神経質な方や気になる方はご遠慮下さい。カラー···ゴールド形···ベースボール箱などは捨ててしまっていて、ないです。多少の値下げは可能です！