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BONCOURA　ヘビーウエイトTシャツ　ホワイト　サイズ38
商品番号 V94781751181
商品名

BONCOURA　ヘビーウエイトTシャツ　ホワイト　サイズ38
ブランド名 ボンクラ
特別価格 税込 4,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BONCOURAのヘビーウエイトTシャツです。購入してすぐに洗濯しただけで、ほぼ新品です。着丈68cm程度、身幅52cm程度です。色はオフホワイトに近いです。こちらはトラブル防止の為、価格交渉は無しでお願いします。柄・デザイン...無地カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/mythic970835.html
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