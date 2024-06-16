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TENDERLOIN テンダーロイン TEE
商品番号 T84626665861
商品名

TENDERLOIN テンダーロイン TEE
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインのTシャツですカラー　ネイビーサイズ　XL身幅　57cm着丈　73cm肩幅　57cm袖丈　21cm正規オンラインショップで購入短時間着用の美品です。
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