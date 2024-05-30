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商品詳細
鋲が手打ちのスタッズベルトとなります。ジーンズも履く機会もなくなり、しまっておくのも勿体無いのでこの度出品いたしました。シンプルなデザインではありますが、ジーンズに似合うベルトかと思います。結構使用しましたので使用感はかなりあります。中古品にご理解いただける方。いかがでしょうか。4の写メを見ていただけると、誰が作成者か分かるかもしれません。#スタッズベルト#鋲手打ち#古着#ベルト#ジーンズ
http://narcologia.ru/goods/secretarial521916.html
http://narcologia.ru/goods/preference988838.html
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