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鋲が手打ちのスタッズベルトとなります。ジーンズも履く機会もなくなり、しまっておくのも勿体無いのでこの度出品いたしました。シンプルなデザインではありますが、ジーンズに似合うベルトかと思います。結構使用しましたので使用感はかなりあります。中古品にご理解いただける方。いかがでしょうか。4の写メを見ていただけると、誰が作成者か分かるかもしれません。#スタッズベルト#鋲手打ち#古着#ベルト#ジーンズ