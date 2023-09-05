未使用タグ付　NEW ERA × FOG ESSENTIALS CAP

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エッセンシャルズ×ニューエラウール トラッカー キャップ WOOLTRUCKERCAPFearofGod(フィアオブゴッド)ウールとポリエステルの前面にフェルトのロゴ、後部はメッシュ、左サイドにブラックでNewEraのロゴ、スケボーやダンスなどのストリート系ファッションに良い感じのキャップです。表示サイズ:ALL生地 本体ウール50％ポリエステル50％新品購入後、未使用のまま保管、良い状態ですがウール部分の毛羽立ちや薄く汚れたような感じは当初からです。これらの点と中古の理解でお願いします。少しでも何かを気にされる方は購入をご遠慮下さい。トレッキングやキャンプ、釣りなどのアウトドアレジャー、スポーツ、普段着、野外フェスにも合うと思います。ノースフェイスやパタゴニア、モンベル、コロンビア、カリマー、マムート、マーモット、アークテリクスなどお好きな方もいかがでしょうか。