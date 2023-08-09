《良品》GIANNI VERSACE 小紋柄 ドット メデューサ　黒　シルバー

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商品詳細
#ラビットフットネクタイにて各種ネクタイのご用意があります！他に気になる方はぜひご覧ください！《ブランド》GIANNNIVERSACEジャンニヴェルサーチ《アイテム》白黒のドットが左右対称に入ったおしゃれなネクタイになります！！VERSACEモチーフの金メデューサもワンポイントでブランドもわかりやすい商品になります！《商品状態》中古品にはなりますが、擦れ汚れ等も無いので良品になります！《サイズ》大剣9cm小剣4cm気になる部分等ありましたら、コメント頂けたらと思います！《購入先》大手リユースショップここまで、ご覧いただきありがとうございます！ご検討の程、よろしくお願いいたします！ネクタイさまざまな柄をご用意しております！セット売り等もご対応出来ますので、下記ハッシュタグで検索お願いします！ #ラビットフットネクタイ
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ジャンニ・ヴェルサーチ ブランド ネクタイ シルク メドゥーサ柄 ドット柄 小紋柄 メンズ ブラック Gianni Versace
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ジャンニ・ヴェルサーチ ネクタイ 総柄 メドゥーサ柄 イタリア製 高級 ...
極美品 ヴェルサーチ ネクタイ 茶・黒 メデューサ-
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2023年最新】ネクタイ 白黒の人気アイテム - メルカリ
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