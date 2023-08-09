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《良品》GIANNI VERSACE 小紋柄 ドット メデューサ　黒　シルバー
商品番号 Y32135253362
商品名

《良品》GIANNI VERSACE 小紋柄 ドット メデューサ　黒　シルバー
ブランド名 ジャンニヴェルサーチェ
特別価格 税込 1,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ラビットフットネクタイにて各種ネクタイのご用意があります！他に気になる方はぜひご覧ください！《ブランド》GIANNNIVERSACEジャンニヴェルサーチ《アイテム》白黒のドットが左右対称に入ったおしゃれなネクタイになります！！VERSACEモチーフの金メデューサもワンポイントでブランドもわかりやすい商品になります！《商品状態》中古品にはなりますが、擦れ汚れ等も無いので良品になります！《サイズ》大剣9cm小剣4cm気になる部分等ありましたら、コメント頂けたらと思います！《購入先》大手リユースショップここまで、ご覧いただきありがとうございます！ご検討の程、よろしくお願いいたします！ネクタイさまざまな柄をご用意しております！セット売り等もご対応出来ますので、下記ハッシュタグで検索お願いします！　#ラビットフットネクタイ
http://narcologia.ru/goods/revamp794322.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly434384.html
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