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イタリアンレザー 無調整 フリコベルト メンズ 日本製 本革 牛革 穴なし
商品番号 B41495714666
商品名

イタリアンレザー 無調整 フリコベルト メンズ 日本製 本革 牛革 穴なし
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用なれど、クローゼット保管のためカビ臭さがありましたが、天日干しにて解消しています。ベルト裏にシミ？傷がすこしあります。※※以下Webより抜粋イタリアンレザー無調整フリコベルトレギュラータイプメンズ無段階日本製本革牛革穴なし革無調整ふりこ振り子スライド素材素材/【表革】イタリアンレザーINGRASSATO（イングラサット）※ベジタブルタンニン染め【裏革】メキシコ製ヌメ革【バックル】亜鉛合金ニッケルサテー【サイズ】ＬＬ（90-100cm）帯幅：3.5cm革の厚み：3.0-3.3mmカラー/ブラック原産国/日本
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