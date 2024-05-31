定価5.8万Paul Smith (ポールスミス)馬革長財布87399

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#その他のポールスミスのアイテムはこちらコードバンレザーを使用した財布。馬の臀部の繊維組織が微密な一部分からしか採れない希少な革を、タンニン（植物）なめしで仕上げた贅沢な逸品です。銀面ではなく、裏面を平滑に加工することで生まれる滑らかさと、コードバンならではの美しい光沢感を楽しんでいただけます。表面が林立した繊維になっているために、光の角度によってわずかに見られる色の濃淡が発色に深みを増し、雰囲気のある味を出しています。使うほどになじみ、摩擦に強く耐久性に優れているため長く愛用していただけます。インサイドには上質な牛革を使用。ポールスミスらしいアクセントの効いた高級感のあるアイテムです。 ※天然素材の本革を使用しております為、革特有のシワ、また色ムラが生じる場合がございますので予めご了承くださいませ。店頭展示品購入、未使用 カード入れ：10/小銭入れ：1/札入れ：1/その他4色・素材 ：ワイン/ネイビー定価58,300円