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- AKM 23SS WポケットTシャツ 新品 定価27500 ブラック
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商品詳細
◎ご覧頂き誠にありがとうございます◎私の出品物はすべて即購入OKです☆コメントなしでご購入くださいませ☆自己紹介欄もご一読くださいm(__)m◆ブランド、特徴AKM23SSWPOCKET品番T235定価27,500AKM定番の半袖クルーネックをベースに、胸に2重にポケットを配した新作TEE。ポケット素材には、BODYと同素材に加え今季おススメのhoundstooth素材をずらしたデザイン。◆サイズS肩幅44 胸囲98 袖丈19 着丈61◆状態新品タグ付き◆素材コットン◆カラーブラック◆付属品タグ※タバコ、ペットの影響が無い環境で保管しております
http://narcologia.ru/goods/troupe516911.html
http://narcologia.ru/goods/slide14687.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion22578.html
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