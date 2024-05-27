最終値下げ❗️バリ島画家　ダナ作　モネ模写14 サイズ41.0×60.6センチ

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主な画材···アクリル絵の具ダナ作 モネ模写14モネの絵は、色を重ねて重ねて大変に苦労をするし絵の具も使うし、頑張りました。と、ダナが言っていました！サイズM12号縦41.0センチ横60.6センチ木枠厚み4センチプロフィールをお読み頂けたら幸いです。複数枚購入希望の方は割引き致します。続々とダナ作を出品して行きますので宜しければフォローお願い申し上げます！よろしくお願い申し上げます。