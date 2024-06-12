DOLCE \u0026 GABBANA 美品 ネクタイ 高級シルク ヘリンボーン 刺繍

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ネクタイを他にも多数出品しています！是非ご覧していただければ幸いです。✨#azazelbrandtie✨←ネクタイ商品一覧絹（シルク）100%イタリア製ジャガード刺繍ジャカードヘリンボーン柄のネクタイです！●ブランド●DOLCE\u0026GABBANAドルチェアンドガッバーナ●サイズ（cm）●大剣先:約9.6小剣先:約4.2●色(カラー)●暗い灰色ダークグレー※あくまで主観のため、参考程度にお願いします。●コンディション●目立つ汚れ、ダメージはありません。●購入場所●正規ブランドを取り扱う専門ショップで購入真贋鑑定済み⭐️キャンペーン中⭐️フォロワー様限定でネクタイ一本無料プレゼント企画中です！ご希望の方はフォローして頂き、コメントか取引メッセージでご連絡ください。※プレゼントさせていただくネクタイは私のコレクションの中からセレクトした物になりますさらにフォローしてコメントしていただくと3,000円以上のご購入〜、100円割引4,000円以上のご購入〜、200円割引5,000円以上のご購入〜、400円割引できます！まとめ買いして頂ければ合計金額での割引も可能です！即購入も大歓迎です！●その他●タバコは吸いません。ペットはおりません。検品は万全に行っておりますが細かな傷や汚れの見落としがある場合もございます。あくまで中古品、自宅保管品としてご理解の上、ご購入をお願いいたします。▶️他出品中他にもネクタイを多数出品しています。ビジネス、カジュアル、結婚式、成人式、同窓会、卒業式、入学式、就活、入社式、誕生日、プレゼントなどにいかがでしょうか。✨#azazelbrandtie✨