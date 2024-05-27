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NIKE　ナイキ　シャツ　メンズ　レディース
商品番号 O17905213791
商品名

NIKE　ナイキ　シャツ　メンズ　レディース
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 6,027 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKE　ナイキメッシュ　シャツ　メンズ　XXLサイズタイ製ビッグサイズ　オーバーサイズ　大きいサイズ　ビッグシルエットメッシュ生地なので涼しく、重ね着などにも適しているかと思います。90年代を彷彿とさせる雰囲気で、デニム、ジーンズ、スキニーなど様々なパンツと合わせてコーディネートしていただきたいです。おおよそではありますが、後ろ身丈87cm　身幅67cm　ほどでございます。購入後、あまり着用なく保管しておりましたので、全体的に綺麗な状態かと思います。ネコポスでの発送を予定しております。お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。もし、その際には　[値下げできますか？][いくらまで値下げできますか？]などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。ただ、あまりにも大幅なお値下げは対応できかねます。
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