NIKE　ナイキ　シャツ　メンズ　レディース

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商品詳細
NIKE ナイキメッシュ シャツ メンズ XXLサイズタイ製ビッグサイズ オーバーサイズ 大きいサイズ ビッグシルエットメッシュ生地なので涼しく、重ね着などにも適しているかと思います。90年代を彷彿とさせる雰囲気で、デニム、ジーンズ、スキニーなど様々なパンツと合わせてコーディネートしていただきたいです。おおよそではありますが、後ろ身丈87cm 身幅67cm ほどでございます。購入後、あまり着用なく保管しておりましたので、全体的に綺麗な状態かと思います。ネコポスでの発送を予定しております。お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。もし、その際には [値下げできますか？][いくらまで値下げできますか？]などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。ただ、あまりにも大幅なお値下げは対応できかねます。
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