ルイヴィトン ダミエ高級ライン ニつ折財布

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【商品説明】柔らかくマットな質感のレザーに繊細に刻印されたダミエの型押しがラグジュアリーかつ上品な印象のダミエの高級ライン。コンパクトな二つ折りタイプながら、小銭やカードの収納スペースがあり、機能性にも優れています。シンプルでベーシックなデザインなのでビジネスにも最適です。また当方、非喫煙者です。※型崩れしておりますがルイヴィトン中古特有のベタつきはありません。正真正銘本物です。万が一、偽物だった場合は全額返金させていただきます。その他の返品、返金、苦情は一切ご対応しかねます。※状態の詳細は写真が全てとなります。慎重に御確認頂き、検討の上、御購入を宜しくお願い致します。※リユース品にご理解のない方、新品並みを求める方など中古取引に認識のない方は御遠慮下さい。※素人撮影の為、画像の色合いと現物の色合いが若干相違する場合がございます。予めご了承下さいませ。【サイズ】本体：約9.5×11.5×1.5(H×W×D単位cm)【カラー】ブラック【スペック】オープン式開閉/内側：札入れ×2、スナップ式小銭入れ×1、カードポケット×4、オープンポケット×1【付属品】なし