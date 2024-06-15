未使用 CHROME HEARTS × GUNS N’ ROSESキャップ 1

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商品詳細
【商品名】GUNSN’ROSESTRUCKERCAP【ブランド名】CHROMEHEARTS(クロムハーツ)【カラー】ブラック【付属品・素材】画像参照サイズ:53-60状態 新品 未使用こちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入）となります。国内正規品と仕様が異なる場合があり、が正規品であることは間違いありませんのでご安心ください。希少なモデルかと思いますので是非！ご質問などございましたら出来る限りのご対応いたしますので、ご検討宜しくお願い致します。#Chromhearts#キャップ#バンドtシャツ#GunsN'Roses#ガンズ#slash#duffmckagan#アメカジ即購入OK！
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