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- アイルリッヒ (現EPM) トロンボーン マウスピース 6AL ECO 細管
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商品詳細
【即購入OKです！】【発送まで2～3日頂戴致します】アイルリッヒトロンボーンマウスピース6ALECO細管を出品させて頂きます。サイズはBach6ハーフ相当、カップは少しだけ深めの感じです。定価:約24,000円状態はかなり良いと思います。磨き傷程度はございますが、シャンクの接合部分の傷もほとんどありません。梱包はチャック付き袋に入れ、プチプチで包み、ゆうパケットプラスにて発送致します。どうぞよろしくお願い致します(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”アクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...中級者種類...トロンボーン
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