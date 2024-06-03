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茶道具　時代壺　幻の須田祥豊造　名刻印入
商品番号 N49766034066
商品名

茶道具　時代壺　幻の須田祥豊造　名刻印入
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幻の須田祥豊茶道具時代　壺名刻印入竹へら横縞須田祥豊1885年　京都生1925年に裏千家14世淡々斉宗室より祥豊の号を授与いまは幻です須田祥豊　造名刻印入7の写真でお確かめ下さい手に入り難い一品です型はすっきりした品の良い壺です一ヶ所昔の当たり有ります宜しくお願いいたします
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