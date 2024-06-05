New Era 59FIFTY 7 5/8 ヒューストン・アストロズ

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商品詳細
ニューエラ59FIFTYMLBオンフィールドヒューストン・アストロズオルタネイトつば裏イエローMLB（メジャーリーグ・ベースボール）のオーセンティックコレクション。On-FieldはMLB全球団の選手がフィールドで着用するものと同様の素材を使用し、デザインも全く同じ仕様です。高い通気性や吸汗速乾性、紫外線防御（UPF50+)を持った高機能素材を使用しています。★完売品★日本未発売海外別注アストロズヒューストントラヴィススコットMLBメジャーリーグ大谷翔平エンゼルスブルージェイズNEWERAアメリカキャップ#newera崎山翼AILES朝岡周#日本未発売#ニューエラ#海外別注#即完シカゴカブス
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