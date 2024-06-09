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【極美品】PRADA プラダ 長財布 サフィアーノレザー ブラック 三角プレート
商品番号 M87600342706
商品名

【極美品】PRADA プラダ 長財布 サフィアーノレザー ブラック 三角プレート
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■PRADAプラダ長財布二つ折り大容量ブラック三角プレートサフィアーノレザー■サイズ縦約11cm横約21cmマチ約3cm※多少の誤差はご了承下さい。■購入先エコリングオークションで真贋鑑定済みの商品を購入しております。■付属品・箱・保証カード■状態外観特にキズや汚れがなくキレイな状態です。内観特にキズや汚れがなくキレイな状態です。※ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願いいたします。#プラダ#長財布#サフィアーノレザー
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