Supreme 　Mobコラボ ドラゴンＴシャツ　新品　完売商品　XL　黒

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Supreme×MobデザインコラボのドラゴンT XLサイズ 黒紺色に続き2番目の即完売Tシャツです。前と背中にもプリントがあります。レペゼンクイーンズとして絶大な人気を誇ったProdigy（プロディジー）とHavoc（ハヴォック）によるヒップホップデュオMobDeep（モブ・ディープ）とのコラボレーション 2pacディスで話題となった「DROPAGEMON'EM」のUSプロモ盤のジャケットをサンプリングしたレコードマニアにはたまらないデザインです。フロントにはドラゴンとSUPREMEのロゴ、バックにはテキストとMOBDEEPのロゴにスモールボックスがプリント ネックラインはリブ使用です。ロンTと重ね着すればオールシーズン着れますのでヘビーローテーションになるはずです。シュプリームオンラインショップにて￥7.700＋￥550で購入着丈：77cm身巾：62cm 袖丈：22cmドラゴンのモチーフがお好きな方、XLサイズなのでメタボ隠しにも使えます。Mobのファンの方,そしてドラゴンズファンの方、ドラゴンとついた屋号のショップの方、辰年生まれの方、これからロンTと重ね着して活躍しますしご自身が着なくてもお手頃なお誕生日のプレゼント等に喜ばれますよ！※どうぞ神経質な方はご遠慮ください。まずはプロフィールを【必ず！】ご覧になって下さい。他にもシュプリームTシャツ・キャップ・小物、ルイヴィトン、ボッテカ等ございますのでよろしくお願いいたします。