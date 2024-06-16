ポケモンカード　ミュウツーVSTAR SAR リザードンVSTAR SAR

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商品詳細
ポケモンカード リザードンvstarsar ミュウツーvstarsar開封後スリーブに入れ暗所にて保管してありますが、画像をご確認して頂いた上のご購入をお願い致します。状態はトラブル防止のためプレイ用と致します。初期傷が気になる方、完美品をお探しの方はお控え下さい。購入後はすり替え防止の為、返金や返品をお断りしております。ネコポスにて、防水梱包し発送させて頂きます。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SARサプライ...デッキシールド(スリーブ)特徴...プロモーションカード(PR)
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http://narcologia.ru/goods/cotton372861.html
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