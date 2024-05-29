【新品】メゾンキツネ ウールカシミヤ　マフラー　ユニセックス

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商品詳細
購入後保管しておりました。タグを切ってしまってますが、新品のお品です。ウール70%カシミヤ30%とても柔らかくて軽いです。幅約40cm長さ約190cmストール
http://narcologia.ru/goods/freshman161256.html
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