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【新品】メゾンキツネ ウールカシミヤ　マフラー　ユニセックス
商品番号 Q18084168335
商品名

【新品】メゾンキツネ ウールカシミヤ　マフラー　ユニセックス
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 7,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後保管しておりました。タグを切ってしまってますが、新品のお品です。ウール70%カシミヤ30%とても柔らかくて軽いです。幅約40cm長さ約190cmストール
http://narcologia.ru/goods/freshman161256.html
http://narcologia.ru/goods/reflector658164.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant38582.html

【新品】メゾンキツネ ウールカシミヤ　マフラー　ユニセックス
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