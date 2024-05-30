Vivienne Westwood ネクタイ シルク チェック オーブ

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10/25ダンヒルのストライプ(グリーン×ネイビー)とのセット販売に変更。ご覧頂きありがとうございます。ブランドカラーのボルドー×シルバーのチェックが特徴的な1本です。オーブと「STORMINATEACUP」のメッセージが素敵です。当ショップで出品中のネクタイ⇒#天使のネクタイ気になるネクタイが見つかれば、まとめ買いがお得です♡⬇️商品の詳細になります。⬇️○ブランドVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド○カラーボルドーシルバー○素材シルク100%○サイズ大剣先：約9.0cm小剣先：約4.0cm※素人寸法ですので、目安として写真と併せて参考にしてください。○生産国イタリア○状態特に目立つダメージなく、美品です。全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。保管上、または梱包、配送（折りたたんで配送）でできるシワはご容赦ください。商品に不備があった場合は、【受け取り評価をする前に】メッセージください。ブランドネクタイを取り扱うネットショップからの購入です。✅お気に入りの商品がありましたらお気軽に【いいね♡】お願いします。セールのご案内が届く場合があります。✅まとめ買いや商品についてのご質問・ご相談はお気軽に【コメント】下さい。✅お得な【フォロー割】があります。詳細はプロフィール欄をご確認ください。⬇️◎VivienneWestwood◎のネクタイでお探しの方は⬇️#天使のVivienneWestwoodネクタイ⬇️当ショップで出品中のネクタイ⬇️#天使のネクタイ⬇️当ショップで出品中の全てのアイテム⬇️#天使の出品中