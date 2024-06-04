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- 00s イノセンス ムービーTシャツ
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商品詳細
2004年に公開されたイノセンスのTシャツでございます。流通量が比較的少なく、珍しい1枚かと思います。何か気になる点ございましたら、お気軽にコメントよろしくお願いいたします。サイズ表記LボディーANVILカラーホワイト、白詳細サイズ着丈:約69身幅:約55＊素人採寸ですので、多少の誤差はご了承くださいませ。#イノセンス#INNOCENCE#攻殻機動隊#GHOSTINTHESHELL#コピーライト#2004年#映画#アニメ#ガブリエル#ドッグフード#餌#エサ#押井守#士郎正宗#anvil#アンビル#アンヴィル#ボディ#白#ホワイト#半袖#Tシャツ#半袖Tシャツ#カットソー#バセットハウンド#ドッグ#犬#講談社#IGストア
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