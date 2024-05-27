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新品未使用　80s日本製　東京ディズニーランド　開園当時　ラグランTシャツ
商品番号 R92256164259
商品名

新品未使用　80s日本製　東京ディズニーランド　開園当時　ラグランTシャツ
ブランド名 ディズニーヴィンテージ
特別価格 税込 4,704 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。1983年　東京ディズニーランド開園当時ラグランTシャツデッドストック品日本製新品未使用タグ付きカラー　ホワイト/レッドサイズ　M着丈　71センチ身幅　54センチ新品未使用品ですが小さなシミがございます。画像確認下さい。どうぞ宜しくお願いいたします。ルードギャラリー　ドレスヒッピー　テンダーロイン　ネイバーフッド　クライミー　キャリークーティトラビスシュプリームスラッシャーバンズニューエラサンタクルーズキングルイスウイングスターネイバーフッドサンタクルーズフルブランクレフラーラファイエットアンディフィーテッドチャンピオンラッセルダブルタップスマスターマインドエイプアディダスコンバースニューエラニューバランスパタゴニアノースフェイスステューシーオールドステューシーFTCFATナイキアディダスエアマックスエアフォースフルブランクラッセルダブルタップスマスターマインドエイプアディダスコンバースニューエラニューバランスパタゴニアノースフェイスフラッドヘッドサンサーフラッセルバーンズリアルマッコイズバズリクソンズ東洋シュガーケーンドゥニームフルカウントウエアハウスパタゴニアノースフェイスジェンダ　ヴェトモン　ラフシモンズ　シュプリーム　フラグスタフLONELY論理　MSGM　アキラブラックアイパッチ　　　ヴィンテージビリオネアボーイズクラブアンチソーシャルデッドストックビンテージアンダーアーマーリーバイストリコロールタグカレッジ銀タグトリコロールタグカブーニューエラアナクロノームジャックマンクッシュマンエアフォースニューエラARMYエアフォースリバースウィーブキャピタルリーバイスディッキーズオールドステューシースラッシャーランタグビンテージチャレンジャーM\u0026MステューシーT1011リバースウィーブグーフィードナルドダックミニーマウス希少デッドストック入手困難昭和
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