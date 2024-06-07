【レア☆新品未使用☆】NIKE JORDAN “DUNK FROM ABOVE”

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商品名:NIKEJORDAN“DUNKFROMABOVE” Adjustablecap ナイキジョーダンダンクフロムアボーブ ブレッドブルズデッドストック スナップバックキャップ帽子品番:724897-010 カラー:ブラックレッド黒赤サイズ:フリー購入先:山男状態:❗️タグ付き新品未使用品❗️あくまで素人の長期自宅保管となります。ユーズドや古着にご理解ある方のみご購入下さい付属品:タグ※60サイズのダンボールでの発送を 予定しております。コレクション整理のため出品します。質問御座いましたらコメントをお願い致します。《注意事項》●全ての商品、素人の自宅保管になります。あくまで古着や中古品です。神経質な方、完璧な物をお求めの方は、購入をご遠慮下さい。●値下げ交渉等は常識の範囲内の希望金額、即入金の可否を明記の方のみ返答させていただきます●トラブル防止のため、マナーの悪い方、常識の無い方、評価の低い方は、取引をお断りさせいただく場合もあります。●トラブル防止のため、商品状態、付属品、発送日時等の確認は必ず購入前にお願い致します●トラブル防止のため、取り置き、専用作成等は、基本的には行いません。●たとえ交渉中であっても、購入が早い方が優先です。●スニーカー類は基本的にはダンボール梱包、それ以外アパレル等は基本的に簡易梱包になります。（注）すり替え防止のため返品対応は致しません＊喫煙者です。＊ペットで猫を１匹飼っております。☆以上の事、 ご理解していただける方のみ、購入して 下さいますよう、よろしくお願い致します。