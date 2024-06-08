Cartierの長財布

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Cartierの長財布です。Cartier同じみのボルドー色。全くの未使用品なのでキズは一切有りません。留金も錆やくすみも一切有りません。革も角や折り目を含めてキズは一切有りません。状態、デザインは写真でご確認下さい。購入時の元箱、フェルトも完備です。もちろんギャラリーカード付きです。