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Cartierの長財布
商品番号 T90541937371
商品名

Cartierの長財布
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Cartierの長財布です。Cartier同じみのボルドー色。全くの未使用品なのでキズは一切有りません。留金も錆やくすみも一切有りません。革も角や折り目を含めてキズは一切有りません。状態、デザインは写真でご確認下さい。購入時の元箱、フェルトも完備です。もちろんギャラリーカード付きです。
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