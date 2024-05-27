ꔛ国内限定FENDI 二つ折りスマートウォレット　キュートꔛ

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ご覧いただきましてありがとうございます。こちらは色鮮やかでインパクトのあるFENDIのコンパクト二つ折り財布になります。カラー イエロー素材 レザー【サイズ】横 ：12cm 縦 ：9.5cm 厚み：1.5cm存在感のあるイエローです★小銭ポケットも付いていて実用的でもあります^^ポケットに入るサイズなのでバッグを持たないメンズの方にもおすすめです♪またコンパクトなバッグにも余裕を持って入ります。状態 外側部分全体的に少々薄汚れあります。部分的に微小な色落ちがあります。裏地は使用感がとても少ないです。全体的に見てすぐにお使いになれるお品です。さらに、お買い求めやすい価格設定にさせていただきました！しかし、トラブル回避のため完璧、神経質な方のご購入はお控え下さい。ご検討よろしくお願いします。