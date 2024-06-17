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トーガ　toga pulla archives ダブルバックル　ウエスタンベルト
商品番号 W60843480281
商品名

トーガ　toga pulla archives ダブルバックル　ウエスタンベルト
ブランド名 トーガプルラ
特別価格 税込 8,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユニセックスで、いろいろな方に使っていただけると思います。カラー:ブラック毎年人気のダブルバックルのレザーベルト正面のバックル部分と背面の2か所にアジャスターがあり、体系やスタイリングを問わず幅広く合わせていただけます。サイド部分にもメタルパーツが付属し、存在感のあるアイテムです。#ウエスタンベルト#togavirilis#togapulla#ベルト
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