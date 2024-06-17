トーガ　toga pulla archives ダブルバックル　ウエスタンベルト

ユニセックスで、いろいろな方に使っていただけると思います。カラー:ブラック毎年人気のダブルバックルのレザーベルト正面のバックル部分と背面の2か所にアジャスターがあり、体系やスタイリングを問わず幅広く合わせていただけます。サイド部分にもメタルパーツが付属し、存在感のあるアイテムです。#ウエスタンベルト#togavirilis#togapulla#ベルト



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