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BEAUTY\u0026YOUTH別注 NEW ERA 9TWENTYS キャップ
商品番号 U88801760068
商品名

BEAUTY\u0026YOUTH別注 NEW ERA 9TWENTYS キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,711 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用正規品タグ　レシート付きBEAUTY\u0026YOUTH別注ビューティーアンドユースNEWERA9TWENTYS/SNV/キャップNEWERA×BY9TWENTYS/SNV品番：14384994312ネイビー　NAVYシアサッカーニューエラヤンキースNEWERAの「9TWENTY」をベースに作製した別注キャップ。本体には春夏らしいシアサッカー素材を採用。サイドには、別注の証となるBeauty\u0026Youthの文字を小さめのサイズで入れています。＜NEWERA（ニューエラ）＞1920年創業のニューエラ社は、MLB選手着用キャップの独占供給をはじめ、高品質で確かな商品を提供するブランドです。現在はスポーツ、ストリートをはじめ、様々なファッションに影響を与えるヘッドウェアブランドとしての地位を確立しています。
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